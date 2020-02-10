منذ 13 عاماً.. فتح شارع مغلق جنوبي بغداد “صور”

2020/02/10 | 18:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن رفع كتل كونكريتية وفتح شارع مغلق منذ 13 عاماً جنوبي بغداد.وقالت الامانة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “دائرة بلدية الدورة احدى ملاكات أمانة بغداد قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتح الشارع الخدمي المحاذي لشارع ابو طيارة الرئيسي ضمن المحلة 838 منطقة الدورة جنوب بغداد”.[…]

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