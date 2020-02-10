تفاصيل لقاء مهم جرى بين سليماني و الأسد ابان حصار دمشق؟

2020/02/10 | 18:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نقل الدبلوماسي الإيراني السابق مجتبى اماني في حوار مع قناة الميادين قصة عن القائد الشهيد سليماني خلال لقائه الرئيس السوري بشار الاسد ابان محاصرة دمشق من قبل الارهابيين في ذروة الازمة في سوريا .وقال مجتبى اماني الدبلوماسي الايراني وسفير ايران السابق في مصر ان القصة تعود الى ايام محاصرة دمشق من […]

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