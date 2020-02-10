2020/02/10 | 18:24 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب شباب العراق يفوز على المنتخب السعودي 3-2 ودياً في الدمام ضمن معسكره الاستعدادي لبطولة العرب بكرة القدم

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