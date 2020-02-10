شركات تنسحب بالجملة من معرض دولي بسبب “كورونا”.. سوني وأمازون على القائمة

2020/02/10 | 18:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أثرت المخاوف العالمية من خطر فيروس كورونا الجديد على بعض الفاعليات الاقتصادية العالمية، منها معرض برشلونة الدولي للهاتف المحمول ومعرض سنغافورة الجوي، وأعلنت شركات كبرى مقاطعتها.وقررت كل من أمازون وسوني الانضمام إلى الشركات المنسحبة من ملتقى عالم الهاتف المحمول في برشلونة، أحد أكبر معارض تكنولوجيا الهواتف في العالم، بسبب المخاطر التي […]

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