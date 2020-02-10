الدفاع المدني يعلن معالجة حادث انقلاب صهريج في الديوانية

2020/02/10 | 18:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن معالجة حادث انقلاب صهريج في محافظة الديوانية.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني الديوانية مركز دفاع الشامية سيطرت على حادث انقلاب صهريج محمل بمادة النفط الأسود على الطريق الرابط بين ديوانية-نجف ضمن قضاء الشامية”.وأضافت […]

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