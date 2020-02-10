واحدة منها في العراق.. ايران تكشف عن استخدام صواريخها مرتين فقط

2020/02/10 | 18:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده لم تستخدم صواريخها إلا مرتين فقط، موضحا أن العملية الأولى كانت ضد تنظيم داعش فيما استهدفت بالثانية قاعدتين للقوات الأمريكية في العراق.

وقال روحاني، في اجتماع عقده اليوم الاثنين مع سفراء ورؤساء بعثات ومؤسسات أجنبية ودولية لدى طهران، بمناسبة ذكرى "انتصار الثورة الإيرانية"، ان "الغرض من صواريخنا الدقيقة، محاربة الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، ولا نصنع ونخزن الصواريخ بهدف الاعتداء على أحد وخاصة على دول الجوار".

وأوضح الرئيس الإيراني "نؤكد لمن يقلق من صواريخنا، أننا استخدمناها مرتين فقط، الأولى ضد داعش بعد أن هاجم (التنظيم) البرلمان والمدنيين في مدينة الأهواز، والثانية ضد قاعدة عين الأسد الأمريكية بعد اغتيال (قائد فيلق القدس) قاسم سليماني".

وتابع روحاني "نؤكد لجميع دول الجوار أننا نسعى لحسن الجوار والتعايش بسلام.



نرغب بحل جميع خلافاتنا مع كافة الدول وخاصة جيراننا من دون استثناء".

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