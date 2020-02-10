عادل عبد المهدي يرسل عفو خاص عن اثنين باتحاد الكرة المسجونين بشكوى اللاعب السابق عدنان درجال

2020/02/10 | 18:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مقرب من اتحاد الكرة، الاثنين أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ارسل العفو الخاص عن مسؤولين اثنين باتحاد الكرة المسجونين بشكوى اللاعب الدولي السابق عدنان درجال الى مكتب […]

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