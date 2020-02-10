بورصة العراق تتراجع بختام جلسة تداولات الإثنين

2020/02/10 | 18:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم الأثنين على انخفاض بنسبة 0.50 %، عند مستوى 465.44 نقطة ، فاقداً نحو 2.32 نقطة ، مقارنة بجلسة أمس.وتم التداول على أسهم 28 شركة ، من أصل 102 شركة مقيدة في السوق، ارتفعت منها أسهم 5 شركات ، وانخفضت أسهم 11 شركة بينما استقرت أسهم 12 […]

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