محافظتان تعلنان تعطيل الدوام الرسمي يوم غد بسبب موجة البرد

2020/02/10 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اقليم كردستان

اعلنت اثنان من محافظات العراق ، الاثنين 10 شباط 2020 ، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد.

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