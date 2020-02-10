اياد علاوي يعلن بدء محامين باعداد قائمة بالمتورطين بالعنف ضد المتظاهرين لتقديمها الى الجنائية الدولية

2020/02/10 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الاثنين (10 شباط 2020)، بدء محامين باعداد قائمة بالمتورطين بالعنف ضد المتظاهرين لتقديمها الى الجنائية الدولية.

وقال علاوي في تغريدة عبره منصته بـ"تويتر"، إن "المتورطين باعمال العنف ضد المتظاهرين لن يفلتوا من قبضة العدالة، فصرخات الادانة لم تعد كافية إزاء ما جرى في الناصرية اليوم، وما سبقه في ساحات التظاهر من قمع وعنف ".

واضاف أن "لجنة من المحامين بدأت بإعداد قوائم بأسماء الذين شاركوا في تلك الجرائم من اجل تقديمها الى المحكمة الجنائية الدولية ".

بغداد اليوم - اقليم كردستان

اعلنت اثنان من محافظات العراق ، الاثنين 10 شباط 2020 ، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد.

وقال بيانان رسميان صادران عن محافظتي السليمانية ودهوك في اقليم كردستان انهما قررتا تعطيل الدوام الرسمي يوم غد بسبب موجات البرد

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس كتلة بيارق الخير، وعضو مجلس النواب، محمد الخالدي، الاثنين (10 شباط 2020)، موعد الاعلان عن الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال الخالدي لـ(بغداد اليوم)، إن "بداية الاسبوع المقبل قد

بغداد اليوم _ متابعة

كشف النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، الاثنين 10 شباط 2020، عن مفاوضات وحوارات لـ"ترميم البيت الشيعي" حسب وصفه يقودها رئيس التحالف هادي العامري لإنهاء الخلافات بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتل

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