الرئيس صالح يؤكد ضرورة احترام العراق في قراره الوطني

2020/02/10 | 18:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس العراقي برهم صالح للسفير الفرنسي في العراق برونو اوبير، الاثنين، على ضرورة احترام العراق في قراره الوطني....

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