2020/02/10 | 18:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ينفي تقديم 3 دول طلب سحب قواتها من البلاد

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