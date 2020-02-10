التربية الكوردستانية تخول مديري التربية ورؤساء الادارات صلاحية منح العطل

2020/02/10 | 18:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، منح مديري التربية ورؤساء الوحدات الادارية في مناطق الاقليم كافة سلطة منح العطلة ليوم غد الثلاثاء في المناطق التي يتكاثف فيها تساقط الثلوج وتصعب فيها الحركة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، انه بهدف حماية سلامة الهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة بعد الانخفاض الحاد في درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي، تقرر منح المديرين العامين للتربية في محافظات الاقليم بالتشاور مع المسؤول في الوحدات الادارية التي تصعب فيها الحركة او تحدث فيها تأثيرات سلبية على الدوام في رياض الاطفال والمدارس والمعاهد، سلطة عد يوم غد الثلاثاء عطلة وفق شروط معينة.

وسجلت بلدة حاج عمران الحدودية، درجة حرارة 15 تحت الصفر، كأكثر المدن في اقليم كوردستان برودة خلال موجة قطبية تشهدها المنطقة.

وتعطل الدوام الرسمي بعدة مديريات تربية بسبب عدم استقرار الطقس.

وتسببت الثلج باغلاق طريق دهوك - الموصل ودهوك - اربيل ودهوك - زاخو ودهوك - العمادية.

وشهدت أيضاً حركة السيارات شبه توقف في دهوك، بسبب استمرار تساقط الثلوج.

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