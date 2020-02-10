أياد علاوي: قوائم بأسماء الذين شاركوا في الجرائم بحق المتظاهرين سيتم تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية

2020/02/10 | 18:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: توعّد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي بمقاضاة المتورطين باعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين.وكتب علاوي في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن ” المتورطين باعمال العنف ضد المتظاهرين لن يفلتوا من قبضة العدالة” ، معتبرا ان “صرخات الادانة … Readmore

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