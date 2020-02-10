محافظتان تعلنان تعطيل الدوام الرسمي يوم غد بسبب موجة البرد

2020/02/10 | 18:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلنت اثنان من محافظات العراق ، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد.وقال بيانان رسميان صادران عن محافظتي السليمانية ودهوك في اقليم كردستان انهما قررتا تعطيل الدوام الرسمي يوم غد بسبب موجات البرد الشديدة”./انتهى7

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