2020/02/10 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آداب المائدة السياسية – ساطع راجي القوى السياسية الحاكمة في العراق لن تخسر كل شيء حتى في حال اجراء اصلاحات واسعة، هي قوى ثرية ماليا ولديها أذرع وعيون في كل مفاصل الدولة وتتحكم بجزء كبير من الاقتصاد وفي أهم مؤسساته، معظم او جميع القوى الدولية والاقليمية تدعمها ولا تريد زوالها، وبالتالي فإن الاصلاحات الواسعة الحقيقية […]

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