2020/02/10 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي : العراق داعم لجهود الصين منع تفشي كورونا الصحة النيابية ترجّح تمرير قانون الضمان بالفصل المقبل بغداد – عبد اللطيف الموسوي رجحت عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية اكتفاء الحسناوي، استكمال التصويت على باقي مواد قانون الضمان الصحي بالفصل التشريعي المقبل، وأشارت الى ان ما تبقى من مواد القانون هي ثمان فقرات فقط ترتبط […]

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