2020/02/10 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعموري يطالب بتأمين مناطق شمال ديالى الحزب الإسلامي يقيم المخيم الشبابي الثاني ديالى ــ سلام الشمري وأقام مركز ديالى للحزب الاسلامي العراقي مخيمه الشبابي الثاني، بحضور 50 شابا من مختلف انحاء المحافظة. وتضمن المخيم مجموعة من النشاطات والفعاليات الثقافية والشبابية ، فضلاً عن محاضرات في الوعي السياسي وتطوير المهارات والقدرات.كما القى عضو المكتب السياسي […]

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