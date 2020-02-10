2020/02/10 | 18:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يغلق معبراً حدودياً مع سوريا بسبب الثلوج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 18:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يغلق معبراً حدودياً مع سوريا بسبب الثلوج) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يغلق معبراً حدودياً مع سوريا بسبب الثلوج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).