“صالح العراقي” : هذه رؤيتنا لمسألة الاختلاط في التظاهرات .. لا تخلطوا الأوراق !

2020/02/10 | 18:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين (10 شباط 2020)، توضيحا بشأن رفض الصدر مسألة الاختلاط في التظاهرات، داعيا إلى عدم خلط الاوراق، لأن التظاهرة […]

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