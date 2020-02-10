2020/02/10 | 18:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف رئيس المنبر العراقي، اياد علاوي، اليوم الاثنين، عن وجود لجنة من المحامين بدأت بإعداد قوائم بالاسماء التي شاركت بقتل المتظاهرين لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا ان المتورطين لن يفلتوا من قبضة العدالة.وغرد علاوي على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس"، قائلا "المتورطون باعمال العنف ضد المتظاهرين لن يفلتوا من قبضة العدالة، فصرخات الادانة لم تعد كافية إزاء ما جرى في الناصرية اليوم، وما سبقه في ساحات التظاهر من قمع وعنف".وأضاف "لجنة من المحامين بدأت بإعداد قوائم بأسماء الذين شاركوا في تلك الجرائم من اجل تقديمها الى المحكمة الجنائية الدولية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة محامين تعد قوائم بأسماء قتلة المتظاهرين لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة محامين تعد قوائم بأسماء قتلة المتظاهرين لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).