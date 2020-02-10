2020/02/10 | 18:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتمكن منتخبنا الوطني للشباب من الفوز على المنتخب السعودي بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي اقيمت عصر اليوم الاثنين في مدينة الدمام السعودية.وتفوق شباب العراق في الشوط الاول بهدفين نظيفين ثم قلص المنتخب السعودي الفارق قبل ان يضيف ليوث الرافدين الهدف الثالث لي الشوط الثاني الذي شهد ايضاً تسجيل المنتخب السعودي للهدف الثاني.وتاتي هذه المباراة ضمن استعدادات منتخبنا الشبابي للمشاركة في بطولة كاس العرب للشباب تحت 20عاما التي ستنطلق الاسبوع المقبل في السعودية.وسيلعب منتخبنا الشبابي في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات تونس وموريتانيا والكويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا الشبابي يتجاوز عقبة السعودية بثلاثية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا الشبابي يتجاوز عقبة السعودية بثلاثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).