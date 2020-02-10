اعلنوها صراحة

2020/02/10 | 19:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الحسين الظالمي ماذا تريدون بالضبط من نظام حكم ؟ هل تريدون نظام ديمقراطي مثل بقية دول العالم الديمقراطي ام نظام حكم ديتكاتوري مثل الدول التي تحكم بهذه الانظمة فلا ثالث لهم لان النظام الثالث (الملكي) اما ديكاتوري وما ديمقراطي .مقتبس من كلاهما جزء ( صلاحيات ملك وعائله وحاشية ، وبرلمان او مجلس يصوت […]

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