مصدر امني لـ”العهد نيوز”: العثور على جثة مدني بعد 3 ايام من اختطافه عربي الرمادي

2020/02/10 | 19:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الاثنين، بان القوات الامنية عثرت على جثة مدني بعد ساعات من اختطافه غربي مدينة الرمادي.وقال المصدر في حديث لـ ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية واثناء عملية تنفيذ واجب امني في منطقة الـ 35 كم غربي مدينة الرمادي عثرت على جثة […]

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