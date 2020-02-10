2020/02/10 | 19:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري كتاباً رسمياً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإغلاق مكتب هيأة الحج والعمرة في مطار النجف الأشرف الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياسري يوجه طلباً بغلق مكتب الحج والعمرة في مطار النجف.. وثيقة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الياسري يوجه طلباً بغلق مكتب الحج والعمرة في مطار النجف.. وثيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).