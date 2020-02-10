لجنة نيابية: العراق ماضٍ باكتفائه الذاتي لمحاصيله الزراعية والثروة الحيوانية

2020/02/10 | 19:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية مضي العراق بالاكتفاء الذاتي لجميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية .

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