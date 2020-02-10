الصحة العالمية تصدر تحذيرا جديدا بخصوص كورونا

2020/02/10 | 19:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت منظمة الصحة العالمية، أن انتشار الإصابات بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" بين الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين قد يكون "شرارة ستتحول إلى حريق كبير".وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهان غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في جنيف، إن الفريق الأولي للخبراء المعنيين بتحليل سلالة "كورونا" الجديدة وبقيادة الدكتور، بروس إيلفارد، وصل إلى الصين لبدء عمله وإعداد الأرضية لمجموعة دولية أوسع يتوقع أن تزورها لاحقا.وذكر غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية رصدت في الأيام الأخيرة حوادث متزايدة ومثيرة للقلق تؤكد استمرار انتشار الفيروس بين الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين، مثلما حصل في فرنسا، معتبرا أن "هذا الأمر قد يكون شرارة تتحول إلى حريق كبير".وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس "كورونا" والذي أطلق عليه اسم "2019-nCoV"، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة الوباء.وحتى اليوم الاثنين، سجلت في الأراضي الصينية أكثر من 40 ألف إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس "كورونا"، بينها 908 وفيات، وقعت غالبيتها في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، كما تم تأكيد وجود نحو 300 إصابة، بينها وفاتان، في أكثر من 20 دولة خارج الصين.

وعلى الرغم من أن وتيرة زيادة الوفيات تشهد ارتفاعا وصل إلى ذروته من الأحد إلى الاثنين، إلا أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن سرعة انتشار الفيروس أصبحت مستقرة دون طفرات كبيرة.

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