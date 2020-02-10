في اليوبيل الذهبي لاتحاد الادباء.. دعوة رئاسية لعولمة اللغة الكوردية

2020/02/10 | 19:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ثمن رئيسا الاقليم والحكومة في كوردستان دور اتحاد الأدباء الكورد بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي.واكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ان الادباء والكتاب هم جسور تلاق بين شعبهم والعالم وان حضور اي اديب وكاتب كوردي في مكتبات العالم هو حضور لهوية وتاريخ الشعب، داعيا الكتاب الكورد الى السعي الجاد لتخطي حدود كوردستان وترجمة نتاجاتهم الى اللغات الحية في العالم ورسم تأثيرهم في عالم الابداع والجمال.جاء ذلك في كلمة وجهها بارزاني في مراسم ذكرى اليوبيل الذهبي لاتحاد الكتاب الكورد واعلن فيها ان اتحاد الادباء الكورد في ذكراه الخمسين وفضلا عن الخدمات التي قدمها للادب والثقافة، كان في ميدان الدفاع والمواقف الوطنية والقومية انموذجا للصمود والشجاعة ورمزا للتصدي للظلم والاضطهاد الذي مارسته الانظمة الاستبدادية.واضاف بارزاني ان هذه الذكرى هي احترام لنصف قرن من نضال تنظيم ذي ثقل وموقف واحترام للاقلام والافكار والنتاجات وعطاء مسيرة خمسين سنة للكتاب الكورد الذي وقف دائما في متاريس الشعب والحركة التحررية لشعب كوردستان، مؤكدا انه سيبقى على ذات المواقف.واشار بارزاني الى ان اتحاد الكتاب الكورد هو احدى مكتسبات ثورة ايلول ونتاج لاتفاقية اذار 1970، مبينا ان تاسيس هذا الاتحاد والمجمع العلمي الكوردي دليل على ان الثورة الكوردية لم تكن تتطلع فقط الى المكتسبات والحقوق السياسية فقط بل ان خدمة الثقافة واللغة والادب والابداع كان يتوازى مع الاهداف السياسية عندها.وعبر بارزاني عن اعتقاده بان الكلمة الجميلة والفكر الجميل والانسان الجميل نتاج بيئة حرة، لافتا الى انه بذل قصارى الجهود في الماضي والحاضر لتوفير تلك الارضية والبيئة لان البيئة الصالحة للكتابة والابداع التي يتم فيها التعبير عن الاراء والفكار بكل حرية هي قيمة ثمينة، وان كانت الحياة والجمال تتلقيان الاحترام يُنتَظر من الكتاب ان يمارسوا الدور المؤثر في ترسيخ اسس التسامح والتعايش والمساواة وحب البيئة والمجتمع والوطن فيما بينهم.وشدد بارزاني على ان الادباء والكتاب هم جسور تلاق بين شعبهم والعالم وان حضور اي اديب وكاتب كوردي في مكتبات العالم هو حضور لهوية وتاريخ الشعب، داعيا الكتاب الكورد الى السعي الجاد لتخطي حدود كوردستان وترجمة نتاجاتهم الى اللغات الحية في العالم ورسم تأثيرهم في عالم الابداع والجمال.من جانبه قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، "لا شك في أن لاتحادكم دورا بارزا وفاعلا في الحركة الأدبية والثقافية لشعب كوردستان، لاسيما في الحفاظ على اللغة الكوردية وتنميتها، إلى جانب الدور الذي أداه اتحاد الأدباء الكورد في التأكيد على الحقوق الديمقراطية والقومية لشعب كوردستان والعطاء المتواصل والثمين الذي قدمه لخدمة الحركة الثقافية والقومية".

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