تركيا تشن هجوما واسعا وقصفا مكثفا دون انقطاع في سوريا

2020/02/10 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكدت تركيا، الاثنين، أن قواتها تواصل قصف مواقع الجيش السوري بشكل مكثف دون انقطاع، ردا على الهجوم على نقطة مراقبتها في منطقة إدلب، داعية الناتو لدعمها وسط هذا التصعيد.

وقال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عمر جليك، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين، إن "قصف مواقع النظام السوري متواصل بشكل مكثف دون انقطاع" ردا على مقتل 5 عسكريين أتراك بالهجوم في إدلب الذي حملت أنقرة القوات الحكومية في سوريا المسؤولية عنه.

وشدد جليك على أن "انسحاب القوات التركية من نقاط المراقبة في إدلب غير وارد"، موضحا أنها "تواصل تنفيذ مهامها بشكل حاسم".

واتهم المسؤول التركي "النظام السوري بالاستمرار في عدوانه وانتهاك كافة التفاهمات لنسف اتفاق خفض التصعيد في إدلب".

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين (10 شباط 2020)، مقتل 5 من جنودها في هجوم للجيش السوري قرب تفتناز بمحافظة إدلب.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان "مقتل خمسة من جنودها في قصف مسلح للجيش السوري قرب منطقة تفتناز بمحاف

بغداد اليوم- متابعة

حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن وتيرة تفشي فيروس "كورونا" الجديد خارج الصين قد تتسارع بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى هذا البلد.

وقال المسؤول الأممي في تغريدة على &qu

بغداد اليوم- متابعة

دهست سيدة سعودية، رضيعتها وزوجها، خلال محاولتها تعلم قيادة السيارة، أمس السبت، حيث فقدت السيطرة على السيارة.

ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الرضيعة، التي توفت، كانت في الشهر التاسع من الع

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