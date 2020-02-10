2020/02/10 | 19:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضية فلسطين بين عهدين بورقيبة: (خذ وطالب) ترامب: (لا تاخذ ولا تطالب) محسن حسين في مثل هذه الايام من عام 1965 كان العراق في عهد الرئيس عبد السلام عارف يستعد لاستقبال الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة في زيارة رسمية للعراق.وكنت في حينها في وكالة الانباء العراقية (واع) قد رتبت مع السفير التونسي الحبيب نويرة وكنت […]

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