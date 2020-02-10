2020/02/10 | 19:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتاب (الحصاد المر لسلطة الاسلام السياسي – العراق ومصر إنموذجاً) الهدر في الخطاب وعطب الإدارة عادل سعد مكاشفة موثّقة عن تسلّق الفساد وإستفحال النفعية المجرّدة والإطاحة بموازين التداول ينطوي الحديث عن الاسلام السياسي على بعض المحاذير اذا كان حرص المتابع لهذا الموضوع يقوم على توخي الدقة و التصويب التحليلي نظرا لأن جماعات الاسلام السياسي غالبا […]

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