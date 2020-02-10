2020/02/10 | 19:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بأبويته وحّد أمة – علي الشكري تعددت الظواهر التي خيمت على المشهد العراقي بعد سنة 2003، احتلال واقتتال بيني وطائفي وتنابز قومي وتهديد بالتقسيم وارهاب تفنن بالتمثيل بعد التقتيل وتقسيم سكاني على أساس الطائفة والهوية والاسم في الكثير من الأحيان ، ووسط كل هذه التهديدات التي راحت مقدماتها تنذر بتقسيم شعب موحد وأرض ممتدة وتاريخ […]

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