روحاني: سليماني كان يستطيع قتل قادة عسكريين أميركيين لو أراد ذلك

2020/02/10 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زعم الرئيس الإيراني حسن روحاني، ان القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، كان يسعى لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، ان سليماني الذي قتل بغارة أميركية قرب مطار بغداد، مطلع شهر كانون الثاني الماضي، كان رجلًا يسعى لتحقيق الاستقرار والهدوء في المنطقة، وكان من السهل عليه جدا، قتل القادة العسكريين الاميركيين في العراق وأفغانستان أو أي مكان آخر، لو أراد ذلك.

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