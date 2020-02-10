دراسة مصرية تكشف عن استمرار إرسال الفراعنة قصائد الحب والغزل إلى القبور بعد الوفاة

2020/02/10 | 19:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الآثاريون والمؤرخون إن الحضارة المصرية القديمة من أكثر الحضارات الإنسانية احتراما وتكريما وتقديسا للمرأة، حيث احتوت برديات مصرية قديمة على الكثير من نصوص وقصائد الحب والغزل.وكشفت دراسة مصرية […]

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