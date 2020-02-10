2020/02/10 | 19:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، بترويج معاملات الحج لعوائل الشهداء للعام الحالي.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين بدأت ترويج معاملات الحج لعوائل الشهداء ممن نالوا وسام الشهادة بدءا من تاريخ 2014 الى يوم 24 / 8 / 2016، مشيرا الى ان المعاملات يتم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء ترويج معاملات الحج لعوائل شهداء الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء ترويج معاملات الحج لعوائل شهداء الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء ترويج معاملات الحج لعوائل شهداء الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).