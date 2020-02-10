الشرطة يستهل ابطال آسيا بالتعادل مع استقلال طهران في اربيل

2020/02/10 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

إستهل فريق الشرطة العراقي اليوم الاثنين، (10 شباط 2020)، دوري ابطال آسيا بالتعادل مع استقلال طهران الايراني 1-1، في لقاء جرى على ملعب فرانسو حريري باربيل ضمن منافسات الجولة الاولى لفرق المجموعة الاولى والتي تضم بالاضافة للفريقين الوحدة الاماراتي والاهلي السعودي.

الشوط الاول شهد افضلية للشرطة، لكن خطأ دفاعي منح الضيف (استقلال طهران) هدف التقدم بنيران صديقة عندما اخطأ المدافع حسام كاظم بتسجيل هدف في مرماه عند الدقيقة 24، وحاول الشرطة جاهدا للضغط على المرمى الايراني وادراك التعادل، الا ان بناء هجماته كان ينقصها النهاية السليمة بسبب الاستعجال في البحث عن التعديل ليخرج الشرطة من الشوط الاول متأخرا بهدف.

وفي الشوط الثاني دخل الشرطة مبكرا في الضغط على المرمى الايراني واثمر ذلك عن ركلة جزاء سجل منها علي فائز عند الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني 48 من عمر المباراة، لكن الشرطة وبعد التعديل تراجع الى الخلف وسمح للضيف في الضغط في ملعب الشرطة وتحمل الدفاع هذا الضغط المتواصل، واستمر الفريق الايراني في خلق الفرص، بينما تراجع اداء الشرطة وانشغل بالدفاع فقط لامتصاص الضغط الايراني، وانقذ حارس الشرطة احمد باسل فرص ايرانية متتالية، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

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