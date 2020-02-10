بالوثيقة.. الياسري يقدم شكوى ضد مكتب هيأة الحج والعمرة بمطار النجف ويطالب بغلقه فورا

2020/02/10 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قدم محافظ النجف، لؤي الياسري، شكوى ضد مكتب هيأة الحج والعمر في مطار النجف، فيما طالب بإلغائه فورا لامتصاص غضب الشارع.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن الياسري، موجهة إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء، تتضمن :"في ظل الظروف التي يشهدها عراقنا الحبيب والذي يتطلب فيه إلى تظافر الجهود لرفع الحيف والظلم عن ابناء شعبنا الحبيب، نود ان نضع بين ايديكم الشكوى المقدمة من قبل شركات ومتعهدي الحج والعمرة في المحافظة، المتضمن قيام المكتب بفتح فرع له غي مطار بغداد لجباية 50 دولار من كل مواطن من المواطنين الذاهبين لإداء الفريضة".

وطالب الياسري بحسب الوثيقة "بغلق المكتب فورا لامتصاص غضب الشارع".

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون، جواد الموسوي، الاثنين (10 شباط 2020)، عن امكانية استمرار الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، في مهامه بحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم - اقليم كردستان

اعلنت اثنان من محافظات العراق ، الاثنين 10 شباط 2020 ، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد.

وقال بيانان رسميان صادران عن محافظتي السليمانية ودهوك في اقليم كردستان انهما "قررتا تعطيل الدوام الرسمي يوم غد بسبب موجات

بغداد اليوم- بغداد

اعلن زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الاثنين (10 شباط 2020)، بدء محامين باعداد قائمة بالمتورطين بالعنف ضد المتظاهرين لتقديمها الى الجنائية الدولية.

وقال علاوي في تغريدة عبره منصته بـ"تويتر"، إن "المتورطين باعم

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