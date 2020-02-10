الشرطة يتعادل أمام استقلال طهران آسيوياً في أربيل

2020/02/10 | 19:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعادل فريق الشرطة العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، امام فريق استقلال طهران الايراني بهدف واحد لكل منهما، في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على أرضية ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، ضمن مباريات الجولة الاولى من المجموعة الاولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

تقدم الفريق الايراني أولاً بهدف عن طريق لاعب الشرطة حسام كاظم بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 24.

واستطاع لاعب فريق الشرطة علي فائز ادراك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 48.

وتضم المجموعة الاولى ايضا فريقي الاهلي السعودي والوحدة الاماراتي.

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