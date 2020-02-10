2020/02/10 | 19:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل فريق الشرطة العراقي، 1-1 أمام ضيفه استقلال طهران الإيراني، مساء اليوم الإثنين، على ملعب فرانسو حريري في أربيل في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.وتقدم الاستقلال بنيران صديقة سجله لاعب الشرطة حسام كاظم في د 24، وعادل النتيجة للقيثارة علي فائز في د 48.ويلعب فريق الشرطة المتوج بلقب الدوري الممتاز بالمجموعة الأولى إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة يستهل مشواره الآسيوي بالتعادل مع الاستقلال الايراني وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يستهل مشواره الآسيوي بالتعادل مع الاستقلال الايراني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يستهل مشواره الآسيوي بالتعادل مع الاستقلال الايراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).