2020/02/10 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سناء_ساسي كرّست السينما الوثائقية مجالا شاسعا للصورة بوصفها نقلا للواقع بمختلف تمثلاته، تعكس حياة الإنسان و قضاياه بكلّ جزئياتها و إشكالياتها ، عمل السينمائي على خلق صورة أكثر تأثيرا ، تقدّم نفسها بكونها إستحضارا لواقع المجتمعات و الشخصيات،كتجربة جمالية تحاكي تجلّياته .
لم تخاطب السينما الوثائقية حاسّة البصر فقط إنّما خاطبت ج......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سناء ساسي - أثر و إثارة الفنّان التشكيلي في السينما الوثائقية: قراءة لفيلم محّبة فيسنت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لم تخاطب السينما الوثائقية حاسّة البصر فقط إنّما خاطبت ج......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سناء ساسي - أثر و إثارة الفنّان التشكيلي في السينما الوثائقية: قراءة لفيلم محّبة فيسنت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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