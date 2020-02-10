سناء ساسي - أثر و إثارة الفنّان التشكيلي في السينما الوثائقية: قراءة لفيلم محّبة فيسنت

2020/02/10 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سناء_ساسي كرّست السينما الوثائقية مجالا شاسعا للصورة بوصفها نقلا للواقع بمختلف تمثلاته، تعكس حياة الإنسان و قضاياه بكلّ جزئياتها و إشكالياتها ، عمل السينمائي على خلق صورة أكثر تأثيرا ، تقدّم نفسها بكونها إستحضارا لواقع المجتمعات و الشخصيات،كتجربة جمالية تحاكي تجلّياته .لم تخاطب السينما الوثائقية حاسّة البصر فقط إنّما خاطبت ج......

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