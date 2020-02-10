سامى لبيب - إنها نصوص دليفري حسب الطلب يا أحمد

2020/02/10 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامى_لبيب - أنا وأحمد - جزء ثالث .- الأديان بشرية الفكر والهوى والتهافت (118) .مازال الحوار بينى وبينى وبين احمد قائمأ لنتناول فى هذه الحلقة موضوع بشرية الأديان .أحمد : تردد دائما بشرية الأديان بمقولتك : الأديان بشرية الفكر والهوى والتهافت .أنا : يلزم أن تقرأ سلسلة مقالاتى عن بشرية الأديان فمن الصعوبة بمكان سردها الآن مجدداً , ولكن لعيونك أطرح عليك هنا مشهد جديد يفضح بشرية الأديان وأنها ......

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