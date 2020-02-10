طلال الربيعي - العودة الى لينين 9

2020/02/10 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي وبشكل أكثر تحديداً، يقول Lih في كتابه الضخم والوارد الذكر في الحلقة السابقة، المؤلف من 800 صفحة, على أساس اقتباسات من كتاب لينين "ما العمل؟" واعمال لينين التي سبقته, أن كارل كاوتسكي, بابا pop الاشتراكية الديمقراطية كما يسميه العديد, مارس تأثيرا حاسما على لينين الشاب عند دخوله معمعان النضال الثوري.احد الدلائل الرئيسية لذلك هو ترجمة لينين في عام 1894 لاكثر كتابات كاوتسكي شهرة, "برن......

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