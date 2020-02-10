الثلوج تغلق طرق رئيسية في دهوك وشلل تام لحركة السيارات

2020/02/10 | 20:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت الثلوج، اليوم الاحد، جميع الطرق الرئيسية المؤدية من والى دهوك في إقليم كردستان.وقال مصدر ان” موجة الثلوج في دهوك تسببت في اغلاق {طريق دهوك-الموصل ودهوك-اربيل ودهوك-زاخو ودهوك-العمادية}”.وأشار المصدر الى” توقف شبه تام لحركة السيارات في دهوك لاستمرار تساقط الثلوج“.وكان المتنبئ جوي، صادق عطية قال ان “ذروة الموجة الباردة ستكون للأيام {الثلاثاء

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