2020/02/10 | 20:02 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | تركيا: تدمير 105 أهداف لقوات النظام السوري ردا على استهداف نقطة المراقبة التركية

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