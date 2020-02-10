علاوي: المتورطون بأعمال العنف ضد المتظاهرين لن يفلتوا من قبضة العدالة

2020/02/10 | 20:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي تغريدة حول آخر التطورات في العراق.

وقال علاوي في تغريدته، إن المتورطين بأعمال العنف ضد المتظاهرين لن يفلتوا من قبضة العدالة، فصرخات الإدانة لم تعد كافية إزاء ما جرى في الناصرية، وما سبقه في ساحات التظاهر من قمع وعنف، مبينا ان لجنة من المحامين بدأت بإعداد قوائم بأسماء الذين شاركوا في تلك الجرائم من اجل تقديمها الى المحكمة الجنائية الدولية.

المتورطون باعمال العنف ضد المتظاهرين لن يفلتوا من قبضة العدالة، فصرخات الادانة لم تعد كافية إزاء ما جرى في #الناصرية اليوم، وما سبقه في ساحات التظاهر من قمع وعنف .لجنة من المحامين بدأت بإعداد قوائم بأسماء الذين شاركوا في تلك الجرائم من اجل تقديمها الى المحكمة الجنائية الدولية .

— Ayad Allawi (@AyadAllawi) February 10, 2020

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