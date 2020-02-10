الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية “علي ولي الله الرابعة” في جزيرة الحضر

2020/02/10 | 20:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الاثنين، نتائج عملية (علي ولي الله الرابعة) لتطهير جزيرة الحضر جنوب الموصل.وذكرت قيادة العمليات في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان “عملية (علي ولي الله الرابعة) انطلقت صباح اليوم بمشاركة الاوية 44، 33 ،25 بالحشد والاستخبارات العسكرية والطيران المسير للاستخبارات وهندسة الميدان والهندسة العسكرية للحشد الشعبي تزامنا مع أربعينية الشهيد

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