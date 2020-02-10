مدير صحة النجف يعلق على اتهام نجله بتهريب أدوية فاسدة

2020/02/10 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ النجف

علق مدير عام دائرة الصحة بمحافظة النجف، رضوان الكندي، اليوم الإثنين، على اتهام أحد أبنائه ب...





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