متنبئ جوي عراقي يحدد موعد انتهاء موجة البرد الحالية

2020/02/10 | 20:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي الأقدم في العراق، صادق عطية، الاثنين 10 شباط 2020، موعد انتهاء موجة البرد التي تضرب البلاد، ودرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأس...

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