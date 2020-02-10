2020/02/10 | 20:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يؤكد قرب تشكيل الحكومة وسط تهديد الصدريين بإسقاطها مراقبون لـ (الزمان) : تخلّي علاوي عن التكليف وارد بسبب الضغوط والتهديدات بغداد – قصي منذر توقع مراقبون تخلي محمد توفيق علاوي عن مهمة التكليف بتشكيل الحكومة، نتيجة للضغوط والتهديدات التي تمارسها الكتل السياسية بشأن استيزار جهات تابعة لها ، لافتين الى ان عودة المحاصصة وتقاسم […]

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