2020/02/10 | 20:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يناقش زيادة لم تشمل ورثة المتوفين متقاعدون لـ (الزمان) : نطالب بقانون منصف يرفع الحيف عنّا بغداد – الزمان طالب متقاعدون رئيسي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي بتعديل قانون التقاعد الموحد ، الذي لم ينصف الشريحة المظلومة ولا ورثة المتوفين ولاسيما ان هذه الزيادة بائسة ولا تلبي طموح من افنوا شبابهم في خدمة […]

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